Молодежная сборная России по хоккею обыграла Швецию и заняла третье место на чемпионате мира

Молодежная сборная России по хоккею в матче за третье место на чемпионате мира — 2017 обыграла со счетом 2:1 команду Швеции. Основное время закончилось вничью, а в овертайме победу россиянам принес точный бросок Дениса Гурьянова.

Игра проходила при заметном преимуществе сборной Швеции, которая нанесла по воротам России в общей сложности 39 бросков. Россияне ответили лишь 26 бросками. Особенно шведам удался первый период, в котором они перебросали россиян в несколько раз, но забить гол так и не смогли. В том же периоде они неоднократно разыгрывали большинство, в том числе и 5 на 3.

Счет в матче на 21-й минуте открыл лучший бомбардир российской сборной Кирилл Капризов. Шведы отыгрались на 31-й минуте, когда Юнатан Дален удачно перекрыл выброс шайбы из зоны россиян, и от его клюшки шайба залетела в ворота.