Минобороны Украины: сообщения о потерях гаубиц из-за российских хакеров не соответствуют действительности

Минобороны Украины заявило, что информация о потере вооруженными силами 80 процентов гаубиц Д-30 из-за «взлома русскими хакерами программного обеспечения украинских артиллеристов» не соответствует действительности.

«Потери вооружения артиллерии за время проведения АТО в разы меньше упомянутых и не связаны с указанной причиной», — заявили в Минобороны.