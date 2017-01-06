Минобороны Украины: сообщения о потерях гаубиц из-за российских хакеров не соответствуют действительности
Минобороны Украины заявило, что информация о потере вооруженными силами 80 процентов гаубиц Д-30 из-за «взлома русскими хакерами программного обеспечения украинских артиллеристов» не соответствует действительности.
«Потери вооружения артиллерии за время проведения АТО в разы меньше упомянутых и не связаны с указанной причиной», — заявили в Минобороны.
В конце декабря 2016 года компания CrowdStrike сообщила, что российские хакеры из группировки Fancy Bear причастны ко взлому приложения для Android, которое используют для своих расчетов украинские артиллеристы. По мнению аналитиков, взломанная версия пакета могла быть использована для вычисления позиций артиллеристов.
В докладе отмечалось, что потери гаубиц Д-30 украинской армии, согласно независимым оценкам, за три года составили 80 процентов — больше, чем любые другие виды техники и артиллерии.