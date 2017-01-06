Из интерната в Заполярье эвакуировали 11 детей с пищевым отравлением

О массовом отравлении в каратайкском интернате стало известно днем 6 января. Управление СК РФ по Архангельской области и Ненецкому АО начало доследственную проверку с целью выяснить причины случившегося.

Поселок Каратайка расположен в 20 километрах от побережья Баренцева моря и находится, как и большая часть региона, за Полярным кругом. Как пишет ТАСС, в местном интернате живут дети с острова Вайгач, а также дети из семей оленеводов из кооператива «Дружба народов» и общины «Ямб То».