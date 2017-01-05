В сирийской провинции Латакия произошел первый после перемирия теракт

В городе Джабла в сирийской провинции Латакия произошел теракт, в результате которого погибли не менее девяти человек. Бомба была заложена в автомобиль.

Как пишет Associated Press, теракт стал первым подобным инцидентом с момента объявления перемирия между вооруженной оппозицией и властями Сирии в конце декабря 2016 года. Пока ни одна из вооруженных группировок не взяла на себя ответственность за теракт.