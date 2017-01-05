В сирийской провинции Латакия произошел первый после перемирия теракт
В городе Джабла в сирийской провинции Латакия произошел теракт, в результате которого погибли не менее девяти человек. Бомба была заложена в автомобиль.
Как пишет Associated Press, теракт стал первым подобным инцидентом с момента объявления перемирия между вооруженной оппозицией и властями Сирии в конце декабря 2016 года. Пока ни одна из вооруженных группировок не взяла на себя ответственность за теракт.
На первых видео с места событий видны разрушенные витрины магазинов и машины (англ. яз.).
29 декабря 2016 года было объявлено о достижении перемирия между сирийскими властями и вооруженной оппозицией. Россия выступала в качестве посредника; со стороны оппозиционных группировок, в частности, соглашение подписали лидеры «Ахрар аш-Шам». Эта группировка является одной из наиболее влиятельных в Сирии, в прошлом она была тесно связана с «Фронтом аль-Нусры», сирийским ответвлением «Аль-Каеды».
На «Фронт аль-Нусры», «Исламское государство» и другие радикальные исламистские группировки перемирие не распространяется.