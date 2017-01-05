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В Мексиканском заливе загорелась нефтяная платформа

Associated Press
12:19, 5 января 2017
Надежный источник

В Мексиканском заливе в 130 километрах от побережья Луизианы загорелась нефтяная платформа. В момент пожара на ней были четыре человека, все они эвакуированы.

Сведений о причинах возгорания, которое произошло в ночь на 5 января, нет.

В тушении пожара задействованы четыре спасательных судна. Ведется расследование. Сообщений о возможной утечке нефти не поступало.

В апреле 2010 года после взрыва и пожара на нефтяной платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе произошел крупнейший в истории США разлив нефти. Компания BP, которой принадлежала платформа, согласилась заплатить 18 миллиардов долларов в качестве компенсации ущерба.
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