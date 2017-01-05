В Мексиканском заливе загорелась нефтяная платформа
В Мексиканском заливе в 130 километрах от побережья Луизианы загорелась нефтяная платформа. В момент пожара на ней были четыре человека, все они эвакуированы.
Сведений о причинах возгорания, которое произошло в ночь на 5 января, нет.
В тушении пожара задействованы четыре спасательных судна. Ведется расследование. Сообщений о возможной утечке нефти не поступало.
В апреле 2010 года после взрыва и пожара на нефтяной платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе произошел крупнейший в истории США разлив нефти. Компания BP, которой принадлежала платформа, согласилась заплатить 18 миллиардов долларов в качестве компенсации ущерба.