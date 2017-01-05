Переговорами о «Брекзите» займется бывший посол Великобритании в России

Барроу с 2006 по 2008 годы был послом Великобритании на Украине, а с 2011 по 2015 годы возглавлял британское посольство в Москве.

Предыдущий посол Великобритании в ЕС Айван Роджерс подал в отставку после того, как в прессу попала его служебная записка о ситуации с торговым соглашением между Соединенным Королевством и Евросоюзом. В записке говорилось, что на заключение соглашения может уйти до десяти лет.