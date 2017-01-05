Новый Mass Effect выйдет в марте

Продолжение космической ролевой игры Mass Effect: Andromeda поступит в продажу в конце марта 2017 года. В США игра поступит в магазины в версиях для PS4, Xbox One и PC 21 марта, в Европе — 23 марта.

Новый Mass Effect — четвертая игра в серии. В ней рассказывается о событиях, которые произошли через 600 лет после завершения Mass Effect 3.