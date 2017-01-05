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Аэропорт в Калининграде возобновил работу после аварии A321

ТАСС
06:42, 5 января 2017
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Аэропорт Храброво в Калининграде утром 5 января возобновил работу после того, как с его территории удалось вывезти лайнер A321 с надломившимся шасси. Аэропорт не работал более суток.

«Аэробус», выехавший за пределы взлетно-посадочной полосы, удалось отбуксовать вечером 4 января с помощью военных тягачей. Ранее власти Калининградской области признавали, что у них нет техники для того, чтобы переместить самолет на стоянку.

Выехавший с ВПП самолёт в Храброво удалось вытащить с помощью тягачей (2)
Клопс. Ru

По данным пресс-службы, самолёт, у которого при посадке подломилось шасси, ночью удалось отбуксировать на стоянку. Для этого пришлось прибегнуть к помощи военной техники. Балтфлот направил в «Храброво» четыре тяжёлых тягача с повышенной грузоподъёмностью и одну бронированную машину на гусеничном ходу.

ТАСС
Лайнер Airbus A321 совершил аварийную посадку в аэропорту Храброво вечером 3 января. При посадке самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, у него надломилось шасси. В результате инцидента никто не пострадал.
После аварии A321 все рейсы в Храброво были отменены.
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