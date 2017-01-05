Аэропорт в Калининграде возобновил работу после аварии A321
Аэропорт Храброво в Калининграде утром 5 января возобновил работу после того, как с его территории удалось вывезти лайнер A321 с надломившимся шасси. Аэропорт не работал более суток.
«Аэробус», выехавший за пределы взлетно-посадочной полосы, удалось отбуксовать вечером 4 января с помощью военных тягачей. Ранее власти Калининградской области признавали, что у них нет техники для того, чтобы переместить самолет на стоянку.
По данным пресс-службы, самолёт, у которого при посадке подломилось шасси, ночью удалось отбуксировать на стоянку. Для этого пришлось прибегнуть к помощи военной техники. Балтфлот направил в «Храброво» четыре тяжёлых тягача с повышенной грузоподъёмностью и одну бронированную машину на гусеничном ходу.