Аэропорт в Калининграде возобновил работу после аварии A321

Аэропорт Храброво в Калининграде утром 5 января возобновил работу после того, как с его территории удалось вывезти лайнер A321 с надломившимся шасси. Аэропорт не работал более суток.

«Аэробус», выехавший за пределы взлетно-посадочной полосы, удалось отбуксовать вечером 4 января с помощью военных тягачей. Ранее власти Калининградской области признавали, что у них нет техники для того, чтобы переместить самолет на стоянку.