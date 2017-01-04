Журнал Banker назвал Эльвиру Набиуллину лучшим руководителем Центробанка в Европе

Ежемесячный журнал The Banker, посвященный международным финансам, назвал главу Банка России Эльвиру Набиуллину лучшим руководителем Центробанка в Европе.

В редакционной статье, в числе прочего, отмечается вклад руководителя Банка России в борьбе с инфляцией, которая в начале 2016 года составляла 12,9 процента, а к концу года опустилась ниже 6 процентов.

The Banker также обратил внимание на проводимую ЦБ РФ под руководством Набиуллиной программу по оздоровлению банковского сектора России.

Лучшим главой Центробанка в мире был признан Мубарак Рашид аль-Мансури из ОАЭ. Он же победил в категории лучший глава ЦБ стран Ближнего Востока.