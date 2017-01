Журнал Banker назвал Эльвиру Набиуллину лучшим руководителем Центробанка в Европе

Годом ранее лучшим руководителем ЦБ в Европе журнал The Banker признал главу Банка Англии Марка Карни.

The Banker также ежегодно выбирает лучшего министра финансов в разных регионах мира. В 2004 году лучшим министром финансов в Европе и в мире был признан Алексей Кудрин, возглавлявший в тот момент Минфин России.

Журнал The Banker выходит с 1926 года . Изданием владеет компания The Financial Times.