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Из тюрьмы на Филиппинах сбежали более 150 заключенных

BBC News
07:16, 4 января 2017
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В результате вооруженного нападения на одну из тюрем на Филиппинах на свободе оказались более 150 заключенных.

Нападение на тюрьму, расположенную в провинции Котабато на юге страны, совершили, как предполагается, исламистские экстремисты.

В ходе нападения погиб один из сотрудников тюрьмы, один из заключенных получил ранения.

Нападавшие вступили в перестрелку с охраной тюрьмы около 01:00 по местному времени. Во время перестрелки, продолжавшейся в течение двух часов, несколько десятков заключенных сумели сбежать.

По мнению представителей администрации тюрьмы, нападение и побег были заранее спланированы, чтобы освободить нескольких исламистов, содержавшихся в этом исправительном заведении.

Полиция и военные организовали широкомасштабную операцию по задержанию совершивших побег заключенных. Шестерых беглецов удалось задержать.

«[Заключенные] смогли сбежать из-за интенсивной перестрелки. Чтобы выбраться [из здания], они использовали койки, поставив их одну на другую», — заявил AFP смотритель тюрьмы Питер Бонггат (англ.яз.).

BBC News
Тюрьма северного округа Котабато, откуда совершен массовый побег, рассчитана на содержание около 1,5 тысячи заключенных.
По данным филиппинских СМИ, за последние 10 лет из этой тюрьмы было совершено три побега. Январский побег стал крупнейшим по числу сбежавших заключенных.
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