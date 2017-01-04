Из тюрьмы на Филиппинах сбежали более 150 заключенных

В результате вооруженного нападения на одну из тюрем на Филиппинах на свободе оказались более 150 заключенных.

Нападение на тюрьму, расположенную в провинции Котабато на юге страны, совершили, как предполагается, исламистские экстремисты.

В ходе нападения погиб один из сотрудников тюрьмы, один из заключенных получил ранения.

Нападавшие вступили в перестрелку с охраной тюрьмы около 01:00 по местному времени. Во время перестрелки, продолжавшейся в течение двух часов, несколько десятков заключенных сумели сбежать.

По мнению представителей администрации тюрьмы, нападение и побег были заранее спланированы, чтобы освободить нескольких исламистов, содержавшихся в этом исправительном заведении.

Полиция и военные организовали широкомасштабную операцию по задержанию совершивших побег заключенных. Шестерых беглецов удалось задержать.