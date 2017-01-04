Из тюрьмы на Филиппинах сбежали более 150 заключенных
В результате вооруженного нападения на одну из тюрем на Филиппинах на свободе оказались более 150 заключенных.
Нападение на тюрьму, расположенную в провинции Котабато на юге страны, совершили, как предполагается, исламистские экстремисты.
В ходе нападения погиб один из сотрудников тюрьмы, один из заключенных получил ранения.
Нападавшие вступили в перестрелку с охраной тюрьмы около 01:00 по местному времени. Во время перестрелки, продолжавшейся в течение двух часов, несколько десятков заключенных сумели сбежать.
По мнению представителей администрации тюрьмы, нападение и побег были заранее спланированы, чтобы освободить нескольких исламистов, содержавшихся в этом исправительном заведении.
Полиция и военные организовали широкомасштабную операцию по задержанию совершивших побег заключенных. Шестерых беглецов удалось задержать.
«[Заключенные] смогли сбежать из-за интенсивной перестрелки. Чтобы выбраться [из здания], они использовали койки, поставив их одну на другую», — заявил AFP смотритель тюрьмы Питер Бонггат (англ.яз.).