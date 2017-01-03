The Washington Post опровергла свою заметку о взломе электросети «российскими хакерами»

Подозрительная активность в компьютере американской энергетической компании вряд ли была связана с деятельностью российских хакеров и никак не могла повлиять на работу инфраструктуры. Об этом пишет The Washington Post, которая первой 31 декабря сообщила о возможном проникновении в энергосистему.

Источники в спецслужбах рассказали WP, что подозрения возникли у одного из сотрудников компании Burlington Electric в штате Вермонт, который увидел, что во время проверки почты его компьютер подключается к IP-адресу из списка тех, что могут быть связаны с российскими хакерами. Проверка показала, что сам адрес напрямую не имеет отношения к хакерам, а соединение с ним не может служить доказательством попытки взлома.

Сама Burlington Electric также опубликовала новый пресс-релиз, в котором сообщается уже не об «обнаружении вредоносного кода», а о «подозрительном интернет-трафике».