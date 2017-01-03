Именем погибшего худрука ансамбля Александрова назвали Московское военно-музыкальное училище

Московскому военно-музыкальному училищу присвоено имя художественного руководителя ансамбля песни и пляски имени Александрова Валерия Халилова, который погиб в катастрофе Ту-154 в ночь на 25 декабря. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Кроме того, присвоением училищу почетного наименования отмечаются особые заслуги Московского военно-музыкального училища в подготовке специалистов с музыкальным профессиональным образованием для Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил.

Самолет с артистами ансамбля имени Александрова, журналистами и врачом Елизаветой Глинкой (Доктором Лизой) разбился сразу после вылета из аэропорта Адлер. Предварительные выводы комиссии по расследованию указывают на нештатную ситуацию на борту, которая, вероятно, связана с неисправностью закрылков.

После катастрофы Шойгу пообещал приступить к восстановлению ансамбля имени Александрова уже в январе 2017 года.