Британский посол в Евросоюзе уволился перед началом переговоров по «Брекзиту»

Причины ухода Роджерса не называются, но, как отмечает The Guardian, его отставка стала неожиданной накануне начала формальных переговоров по выходу Великобритании из ЕС. Полномочия Роджерса истекали в ноябре 2017 года.

Посол Великобритании в Евросоюзе сэр Айван Роджерс подал в отставку, рассказали в Министерстве иностранных дел страны.

В декабре 2016 года в прессу попала не предназначенная для публикации служебная записка Роджерса. В ней он описывал, как рассказал кабинету министров, что, по мнению глав стран ЕС, на заключение нового соглашения о свободной торговле после выхода Великобритании из союза может уйти до десяти лет. Роджерс подчеркивал, что такое соглашение может быть отвергнуто любой из 27 стран-членов ЕС.

Публикация записки вызвала критику со стороны тех, кто выступает за скорую процедуру «Брекзита». Так, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявляла, что новое соглашение получится оформить в течение двух лет после начала выхода из ЕС — в этот период будут действовать существующие торговые преференции.

Власти Великобритании планируют начать процедуру выхода из Евросоюза до конца марта 2017 года. Сейчас Верховный суд страны рассматривает иск о том, может ли правительство начать этот процесс без одобрения парламента.