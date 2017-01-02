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В связи с терактом в Стамбуле разыскивают жителя Узбекистана или Киргизии

CNN Turk
07:32, 2 января 2017
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По подозрению в причастности к нападению на ночной клуб в Стамбуле разыскивают выходца из Средней Азии — предположительно, гражданина Узбекистана или Киргизии. Об этом со ссылкой на источники в полиции сообщает CNN Turk.

По данным телеканала, показания о гражданстве предполагаемого террориста дали сторонники «Исламского государства», задержанные в ходе рейдов в городах Турции с 28 по 31 декабря.

Неизвестный открыл стрельбу в ночном клубе Reina в ночь на 1 января. В результате погибли 39 человек, 16 из которых — иностранцы, в том числе одна гражданка России. 65 человек были госпитализированы.
Задержать нападавшего не удалось, его разыскивает турецкая полиция.

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