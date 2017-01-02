В связи с терактом в Стамбуле разыскивают жителя Узбекистана или Киргизии

По подозрению в причастности к нападению на ночной клуб в Стамбуле разыскивают выходца из Средней Азии — предположительно, гражданина Узбекистана или Киргизии. Об этом со ссылкой на источники в полиции сообщает CNN Turk.

По данным телеканала, показания о гражданстве предполагаемого террориста дали сторонники «Исламского государства», задержанные в ходе рейдов в городах Турции с 28 по 31 декабря.