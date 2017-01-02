В результате теракта в Стамбуле погибла гражданка России
Среди 39 погибших в результате нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле была гражданка РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское генконсульство в Стамбуле.
В консульстве сообщили, что турецкие власти закончили опознание жертв. Не установлено гражданство только одной из них. По официальной информации, других россиян среди погибших и пострадавших нет.
«Информация о гибели российской гражданки подтверждается», — сказал собеседник. В генконсульстве пояснили, что речь идет о девушке, которая первоначально считалась гражданкой Азербайджана. «Установлена ее личность, документы подтверждают российское гражданство», — пояснил собеседник.
Неизвестный открыл стрельбу в ночном клубе Reina в ночь на 1 января. В результате погибли 39 человек, 16 из которых — иностранцы. 65 человек были госпитализированы. Всего в здании, по данным турецких СМИ, находилось от 700 до 800 человек.
Задержать нападавшего не удалось, его разыскивает турецкая полиция.