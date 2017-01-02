В результате теракта в Стамбуле погибла гражданка России

Среди 39 погибших в результате нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле была гражданка РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское генконсульство в Стамбуле.

В консульстве сообщили, что турецкие власти закончили опознание жертв. Не установлено гражданство только одной из них. По официальной информации, других россиян среди погибших и пострадавших нет.