В Казахстане рухнул жилой дом. Девять человек погибли

Девять человек погибли, двое пострадали при обрушении многоэтажного жилого дома в поселке Шахан в Карагандинской области Казахстана. Среди погибших — трое детей.

Обрушение произошло вечером 1 января. По предварительной информацией, причиной стал взрыв отопительного котла, который находился в подвале дома.

Жильцов уцелевших квартир эвакуировали, власти Казахстана обещают оказать им всю необходимую помощь. В связи с обрушением дома заведено уголовное дело по статье 292 УК Казахстана — нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель двух и более человек