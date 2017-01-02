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В Казахстане рухнул жилой дом. Девять человек погибли

Great Fire
06:47, 2 января 2017
Надежный источник

Девять человек погибли, двое пострадали при обрушении многоэтажного жилого дома в поселке Шахан в Карагандинской области Казахстана. Среди погибших — трое детей.

Обрушение произошло вечером 1 января. По предварительной информацией, причиной стал взрыв отопительного котла, который находился в подвале дома.

Жильцов уцелевших квартир эвакуировали, власти Казахстана обещают оказать им всю необходимую помощь. В связи с обрушением дома заведено уголовное дело по статье 292 УК Казахстана — нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель двух и более человек

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