В Бразилии раскрыто убийство греческого посла. Арестованы жена убитого и ее любовник-полицейский

В Бразилии 29-летний полицейский Сержиу Морейра арестован за убийство посла Греции Кириакоса Амиридиса, об исчезновении которого стало известно в середине недели. Также арестована жена посла, 40-летняя Франсуаза де Соуза Оливейра, и родственник Морейры.

Полицейский признался, что в ночь 26 декабря убил Амиридиса у него дома в Рио-де-Жанейро. Кузен Морейры, имя которого не называется, караулил во время убийства и помог вынести тело из дома. Он согласился на это за 80 тысяч реалов (25 тысяч долларов).

По сообщению следствия, жена посла и полицейский были любовниками и спланировали убийство за несколько дней до совершения преступления.