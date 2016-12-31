В Бразилии раскрыто убийство греческого посла. Арестованы жена убитого и ее любовник-полицейский
В Бразилии 29-летний полицейский Сержиу Морейра арестован за убийство посла Греции Кириакоса Амиридиса, об исчезновении которого стало известно в середине недели. Также арестована жена посла, 40-летняя Франсуаза де Соуза Оливейра, и родственник Морейры.
Полицейский признался, что в ночь 26 декабря убил Амиридиса у него дома в Рио-де-Жанейро. Кузен Морейры, имя которого не называется, караулил во время убийства и помог вынести тело из дома. Он согласился на это за 80 тысяч реалов (25 тысяч долларов).
По сообщению следствия, жена посла и полицейский были любовниками и спланировали убийство за несколько дней до совершения преступления.
Об исчезновении 59-летнего Амиридиса стало известно 28 декабря, после обращения в полицию его жены. Сообщалось, что его последний раз видели в понедельник вечером. Машина, которую арендовали супруги, была найдена сгоревшей с человеческими останками внутри; на диване в доме посла были обнаружены следы крови.
Кириакос Амиридис стал послом Греции в Бразилии в начале 2016 года. В начале 2000-х он работал в греческом консульстве в Рио-де-Жанейро. У него и Франсуазы Оливейры есть 10-летняя дочь.