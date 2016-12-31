В Багдаде произошло два взрыва, более 20 человек погибли
На рынке в центре Багдада 31 декабря произошли два взрыва. В результате погибли по крайней мере 21 человек, более 40 ранены, сообщает Reuters со ссылкой на источники в полиции и медицинский службах.
По данным полиции, один из взрывов устроил смертник. Еще одна бомба была заложена на месте происшествия.
Ответственность за взрывы в Ираке, как правило, берет на себя террористическая организация «Исламское государство», которая контролирует часть территорий в стране. Осенью 2016 года армия Ирака при участии вооруженных формирований курдов и шиитов, а также международной коалиции, начала штурм Мосула — крупнейшего иракского города, находящегося под контролем ИГ.