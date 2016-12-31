В Багдаде произошло два взрыва, более 20 человек погибли

На рынке в центре Багдада 31 декабря произошли два взрыва. В результате погибли по крайней мере 21 человек, более 40 ранены, сообщает Reuters со ссылкой на источники в полиции и медицинский службах.

По данным полиции, один из взрывов устроил смертник. Еще одна бомба была заложена на месте происшествия.