«Российских хакеров» обвинили в попытке взлома американских электросетей

Компания Burlington Electric Department, поставляющая электричество в город Берлингтон, штат Вермонт, объявила об обнаружении на одном из своих компьютеров вредоносного кода, связанного с российскими хакерами.

Зараженный компьютер не был подключен к системам управления электросетью, подчеркнули в компании.

Как следует из заявления, код был найден в результате сканирования, проведенного после предупреждения от министерства внутренней безопасности.

Как пишет The Washington Post со ссылкой на источники, ранее ведомство распространило среди компаний, обслуживающих инфраструктуру США, образец кода, по которому можно опознать хакеров из РФ.

Когда именно и с какими целями был заражен компьютер, неизвестно. «Остается вопрос: присутствуют ли они в наших системах и какая была цель?», — сказал собеседник газеты.