Ангела Меркель назвала исламистский терроризм главным испытанием для Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель в новогоднем обращении к гражданам назвала исламистский терроризм «самым серьезным испытанием», с которым стране пришлось столкнуться в 2016 году.

«Особенно горько и отвратительно, когда теракты совершают люди, обратившиеся к нашей стране за помощью», — сказала она.

При этом Меркель заявила, что «изображения разрушенного Алеппо вновь показали, как важно и правильно было для Германии помочь приехать сюда и интегрироваться тем, кому действительно было нужна нужна защита».

Она подчеркнула, что террористы не будут определять, «как живут и хотят жить» граждане Германии.