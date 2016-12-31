Ангела Меркель назвала исламистский терроризм главным испытанием для Германии
Канцлер Германии Ангела Меркель в новогоднем обращении к гражданам назвала исламистский терроризм «самым серьезным испытанием», с которым стране пришлось столкнуться в 2016 году.
«Особенно горько и отвратительно, когда теракты совершают люди, обратившиеся к нашей стране за помощью», — сказала она.
При этом Меркель заявила, что «изображения разрушенного Алеппо вновь показали, как важно и правильно было для Германии помочь приехать сюда и интегрироваться тем, кому действительно было нужна нужна защита».
Она подчеркнула, что террористы не будут определять, «как живут и хотят жить» граждане Германии.
В 2016 году в Германии было совершено несколько нападений, совершенных беженцами и квалифицированных как теракт. Последней стала атака в Берлине 19 декабря, где 24-летний уроженец Туниса на угнанном грузовике въехал на рождественскую ярмарку. В результате 49 человек получили ранения и 12 погибли (в этом в число входит водитель грузовика, убитый за несколько часов до этого).
В ноябре 2016 года Ангела Меркель объявила о решении в четвертый раз баллотироваться на пост канцлера. Она руководит правительством Германии с 2005 года.
За 2015 год в Германию прибыло более миллиона мигрантов, из которых 476 тысяч попросили статуса беженцев.