В России создана Авиационная коллегия при правительстве. Она займется импортозамещением

Правительство РФ
05:41, 30 декабря 2016
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В России появилась Авиационная коллегия при правительстве, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров.

Создание коллегии, как сообщили в правительстве, позволит координировать действия ведомств для продвижения российской техники. Новый орган также будет решать задачу по переводу российских пассажирских и грузовых авиаперевозок преимущетсвенно на российскую технику.

О составе новой коллегии будет объявлено отдельно.

Создание Авиационной коллегии необходимо для улучшения координации действий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Федерации, организаций авиационной промышленности и воздушного транспорта в области разработки, производства, эксплуатации и продвижения на рынках отечественной гражданской авиационной техники.

Правительство РФ
Создать специальную коллегию для координации в авиационной отрасли предложил президент России Владимир Путин. В ноябре на встрече с вице-премьером Дмитрием Рогозиным он обсудил, что коллегия, в частности, сможет регулировать закупки иностранной техники дороже миллиарда рублей.
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