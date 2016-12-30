В России создана Авиационная коллегия при правительстве. Она займется импортозамещением
В России появилась Авиационная коллегия при правительстве, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров.
Создание коллегии, как сообщили в правительстве, позволит координировать действия ведомств для продвижения российской техники. Новый орган также будет решать задачу по переводу российских пассажирских и грузовых авиаперевозок преимущетсвенно на российскую технику.
О составе новой коллегии будет объявлено отдельно.
Создание Авиационной коллегии необходимо для улучшения координации действий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Федерации, организаций авиационной промышленности и воздушного транспорта в области разработки, производства, эксплуатации и продвижения на рынках отечественной гражданской авиационной техники.