В России создана Авиационная коллегия при правительстве. Она займется импортозамещением

В России появилась Авиационная коллегия при правительстве, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров.

Создание коллегии, как сообщили в правительстве, позволит координировать действия ведомств для продвижения российской техники. Новый орган также будет решать задачу по переводу российских пассажирских и грузовых авиаперевозок преимущетсвенно на российскую технику.

О составе новой коллегии будет объявлено отдельно.