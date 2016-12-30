В Хасавюрте боевики застрелили полицейского
В дагестанском городе Хасавюрт двое боевиков вечером 29 декабря открыли огонь по сотрудникам патрульно-постовой службы. В результате один полицейский погиб, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах региона.
По информации ТАСС, полицейские пытались остановить машину преступников для проверки.
Нападавшие были убиты ответным огнем. По информации источника «Интерфакса», их звали Эльдар Акамов и Ислам Малачев.
По его словам, предварительно установлено, что это боевики — члены «разогнанной с эндирейской лесобазы» хасавюртовской бандгруппы, члены которой совершили нападение на полицейских в Махачкале, в результате которого двое полицейских погибли и один госпитализирован».