В Хасавюрте боевики застрелили полицейского

Интерфакс
22:56, 29 декабря 2016
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В дагестанском городе Хасавюрт двое боевиков вечером 29 декабря открыли огонь по сотрудникам патрульно-постовой службы. В результате один полицейский погиб, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

По информации ТАСС, полицейские пытались остановить машину преступников для проверки.

Нападавшие были убиты ответным огнем. По информации источника «Интерфакса», их звали Эльдар Акамов и Ислам Малачев.

По его словам, предварительно установлено, что это боевики — члены «разогнанной с эндирейской лесобазы» хасавюртовской бандгруппы, члены которой совершили нападение на полицейских в Махачкале, в результате которого двое полицейских погибли и один госпитализирован».

Интерфакс
В Дагестане регулярно происходят нападения на полицейских. По данным региональной прокуратуры, опубликованным за день до последнего происшествия, за год в республике погибли 19 полицейских и 50 были ранены (в прошлом году — 11 и 24 соответственно).
В том же сообщении прокуратуры сказано, что за 11 месяцев в Дагестане было зарегистрировано 907 преступлений террористического характера, из которых более 500 — за «участие и пособничество незаконным вооруженным формированиям».
В августе 2016 года в Шамильском района Дагестана силовики застрелили двух братьев 17 и 19 лет, жителей села Хиндах. Сообщалось, что они были участниками бандитского подполья, однако их односельчане заявили, что братья были мирными пастухами. По указанию главы республики было инициировано расследование происшествия; в ноябре сообщалось, что следствие не установилось подозреваемых в убийстве братьев.
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