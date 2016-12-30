В Хасавюрте боевики застрелили полицейского

В дагестанском городе Хасавюрт двое боевиков вечером 29 декабря открыли огонь по сотрудникам патрульно-постовой службы. В результате один полицейский погиб, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

По информации ТАСС, полицейские пытались остановить машину преступников для проверки.

Нападавшие были убиты ответным огнем. По информации источника «Интерфакса», их звали Эльдар Акамов и Ислам Малачев.