Медведев назвал новые санкции США «антироссийской агонией»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал «антироссийской агонией» решение администрации США о новых санкциях в отношении РФ в связи с кибератаками. Об этом он написал в твиттере.
Печально, что администрация Обамы, которая начинала свою жизнь с восстановления сотрудничества, заканчивает ее антироссийской агонией. RIP— Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) December 30, 2016
Медведев — наиболее высокопоставленный российский чиновник, отреагировавший на санкции, о введении которых стало известно вечером 29 декабря.
Вечером 29 декабря стало известно, что администрация Барака Обамы приняла решение о введении новых санкций в отношении России в связи с хакерскими атаками на руководство Демократической партии США. Помимо расширения санкционного списка лиц, власти США приняли решение о высылке 35 российских дипломатов.