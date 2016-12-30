Медведев назвал новые санкции США «антироссийской агонией»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал «антироссийской агонией» решение администрации США о новых санкциях в отношении РФ в связи с кибератаками. Об этом он написал в твиттере.

Печально, что администрация Обамы, которая начинала свою жизнь с восстановления сотрудничества, заканчивает ее антироссийской агонией. RIP — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) December 30, 2016

Медведев — наиболее высокопоставленный российский чиновник, отреагировавший на санкции, о введении которых стало известно вечером 29 декабря.