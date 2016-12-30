Калининградским чиновникам запретили пользоваться иностранными сервисами. В том числе «Яндексом»

Мэрия Калининграда запретила сотрудникам подведомственных предприятий пользоваться продуктами иностранных интернет-компаний. Соответствующий приказ замглавы администрации города Анны Аполлоновой опубликовало издание «Новый Калининград».

В документе Аполлонова ссылается на распоряжение администрации города о переходе на отечественные сервисы в целях информационной безопасности.

Наравне с такими популярными сервисами как Skype, Facebook, Gmail, Dropbox, Viber и WhatsApp в список также попала «Яндекс.Почта». В пояснении указано, что «Яндекс» принадлежит компании, зарегистрированной в Нидерландах.

Список также включает отечественные аналоги для запрещенных зарубежных сервисов. Среди них мессенджеры ICQ и QIP, электронная почта Mail.Ru и сервисы для облачного хранения и управления сайтами от «1С-Битрикс».