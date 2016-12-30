Четырех российских скелетонистов отстранили после Сочи-2014. Там Россия завоевала золото и бронзу

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отстранила четырех российских скелетонистов в связи с допинговыми нарушениями на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. Спортсмены, имена которых не называют, не смогут принимать участие в соревнованиях с 30 декабря.

За Россию в Сочи выступали Александр Третьяков, Сергей Чудинов, Никита Трегубов, Елена Никитина, Ольга Потылицына и Мария Орлова. Третьяков завоевал на Играх золото, Никитина — бронзу.

Судя по документам, опубликованным ВАДА в ходе расследования о применении допинга в России, нарушения на Играх могли быть выявлены у трех женщин и двух мужчин, выступавших в скелетоне.

Кубок мира по скелетону сезона 2016-2017 уже начался. По итогам второго этапа Третьяков занял первое место среди мужчин, Требугов на шестой позиции. Мария Орлова после двух этапов на 11-м месте, Елена Никитина — 19-я.