В Москве после года ремонта открылась станция метро «Фрунзенская»

Московский метрополитен открыл станцию «Фрунзенская» Сокольнической линии, которая находилась на ремонте со 2 января 2016 года. В церемонии принял участие мэр столицы Сергей Собянин.

Он заметил, что на «Фрунзенской» впервые за 59 лет с открытия заменили эскалаторы, которые теперь работают на 30 процентов эффективнее: теперь вместо трех на станции установлены четыре эскалатора. Новые машины должны прослужить без замены 50 лет.

На станции также обновили плитку на стенах путей, заменили турникеты и обновили кассовый зал. Всего на ремонт станции, согласно сайту госзакупок, потратили почти 521 миллион рублей.

Для пассажиров «Фрунзенская» открыта с полудня 29 декабря.