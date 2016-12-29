В Москве после года ремонта открылась станция метро «Фрунзенская»
Московский метрополитен открыл станцию «Фрунзенская» Сокольнической линии, которая находилась на ремонте со 2 января 2016 года. В церемонии принял участие мэр столицы Сергей Собянин.
Он заметил, что на «Фрунзенской» впервые за 59 лет с открытия заменили эскалаторы, которые теперь работают на 30 процентов эффективнее: теперь вместо трех на станции установлены четыре эскалатора. Новые машины должны прослужить без замены 50 лет.
На станции также обновили плитку на стенах путей, заменили турникеты и обновили кассовый зал. Всего на ремонт станции, согласно сайту госзакупок, потратили почти 521 миллион рублей.
Для пассажиров «Фрунзенская» открыта с полудня 29 декабря.
12:00 Станция #мосметро «Фрунзенская» открыта для входа и выхода пассажиров! pic.twitter.com/2WLaVVguKS— Московское метро (@MetroOperativno) December 29, 2016
#мосметро #фрунзенская pic.twitter.com/QufPFjEBDO— Московское метро (@MetroOperativno) December 29, 2016
«В Москве еще осталось семь станций, на которых эскалаторы служат более 50 лет, я надеюсь, что в ближайшие годы они также будут заменены», — добавил Собянин.