Украина ввела санкции против членов крымских избиркомов
Совет национальной безопасности и обороны Украины 29 декабря объявил о введении дополнительных санкций против российских физических и юридических лиц «из-за продолжающейся гибридной агрессии РФ».
Санкции были введены против депутатов Госдумы, избравшихся на территории Крыма (ранее на них было заведено уголовное дело) и членов избирательный комиссий, а также крымских предприятий, «которые были незаконно перерегистрированы по российскому законодательству».
Кроме того, санкции были введены против «бывших руководителей Украины, которые объявлены в розыск и скрываются за рубежом и причастны к финансированию террористической деятельности и гибридной агрессии России против Украины».
Фамилии этих людей в сообщении не называются. После смены власти на Украине в 2014 в розыск были объявлены многие бывшие члены высшего руководства страны, в том числе президент Виктор Янукович, премьер-министр Николай Азаров, министр обороны Виталий Захарченко, глава Национального банка Украины Сергей Арбузов, министр юстиции Елена Лукаш, министр обороны Павел Лебедев.
Кроме того, введены санкции против подконтрольных России юридических лиц, причастных к ведению Россией гибридной войны против Украины в информационной сфере и киберпространстве. Для обеспечения прозрачности и синхронизации действия все санкции, примененные к физическим и юридическим лицам, продлены на 1 год.