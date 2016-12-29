Третий «черный ящик» Ту-154 оказался разрушен

ТАСС
06:03, 29 декабря 2016
Требует подтверждения

Третий бортовой самописец разбившегося в Черном море Ту-154 обнаружен поврежденным. Об этом ТАСС рассказал источник в силовых структурах.

Собеседник агентства пояснил, что в хвостовой части самолета найдена пленка из последнего «черного ящика», что свидетельствует о разрушении его корпуса.

При этом собеседник «Интерфакса» рассказал, что информация с пленки считывается, несмотря на повреждения. РИА Новости, в свою очередь, сообщает, что третий самописец пока не найден.

Другие два самописца — речевой и параметрический — доставлены в Москву в удовлетворительном состоянии. Их расшифровка уже началась.

«От третьего черного ящика обнаружена пленка, что свидетельствует о его разрушении», — сказал источник.

ТАСС
Ту-154, на борту которого находились 92 человека, разбился сразу после вылета из аэропорта Адлера. Самолет перевозил в Сирию артистов ансамбля имени Александрова, журналистов и врача Елизавету Глинку (Доктора Лизу).
По неподтвержденным данным, причиной катастрофы могла стать нештатная работа закрылков, которые не удалось убрать при взлете. При этом следователи рассматривают также версии об ошибке пилотирования, попадании посторонних предметов в двигатель и некачественном топливе.

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