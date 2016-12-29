Третий «черный ящик» Ту-154 оказался разрушен

Третий бортовой самописец разбившегося в Черном море Ту-154 обнаружен поврежденным. Об этом ТАСС рассказал источник в силовых структурах.

Собеседник агентства пояснил, что в хвостовой части самолета найдена пленка из последнего «черного ящика», что свидетельствует о разрушении его корпуса.

При этом собеседник «Интерфакса» рассказал, что информация с пленки считывается, несмотря на повреждения. РИА Новости, в свою очередь, сообщает, что третий самописец пока не найден.

Другие два самописца — речевой и параметрический — доставлены в Москву в удовлетворительном состоянии. Их расшифровка уже началась.