Сечин решил поучаствовать в спасении банка РПЦ

Глава «Роснефти» Игорь Сечин и руководители крупнейших компаний-кредиторов банка «Пересвет» написали письмо премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с предложением назначить санатором учреждения Всероссийский банк развития регионов (ВБРР), подконтрольный «Роснефти». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правительстве.

Помимо возглавляющего совет директоров компании «Интер РАО» Игоря Сечина письмо от лица кредиторов «Пересвета» написали глава «Русгидро» Николай Шульгинов и президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин.

Авторы письма просят премьер-министра поддержать предложение о санации банка. По данным источника, Медведев направил вице-премьеру Игорю Шувалову и главе Центробанка Эльвире Набиуллиной резолюцию с просьбой «поддержать обращение в части принятия всех решений по санации банка».

О том, что ВБРР может стать санатором банка «Пересвет», в котором ЦБ ввел временную администрацию, в октябре сообщил «Коммерсант».