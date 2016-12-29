Певца Александра Новикова отпустили из-под домашнего ареста

Ранее районны суд Екатеринбурга отправил Новикова под домашний арест до 23 февраля 2017 года.

Свердловский областной суд отменил домашний арест певца Александра Новикова, которого обвиняют в мошенничестве. С артиста взяли обязательство о явке.

«Суд отменил меру пресечения в виде домашнего ареста. В отношении него действует обязательство о явке», — сообщила пресс-служба свердловского облсуда.

Новиков обвиняется в хищении средств пайщиков коттеджного поселка «Бухта Квинс» в Екатеринбурге. Следователи оценили ущерб от его действий в 36 миллионов рублей.

Вместе с Новиковым фигурантом в деле проходит бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов. Ранее Шилиманов был отправлен под арест.