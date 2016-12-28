В Берлине задержали выходца из Туниса по делу о теракте на рождественской ярмарке

В Берлине полиция задержала 40-летнего выходца из Туниса по подозрению в причастности к теракту на рождественской ярмарке 19 декабря.

Как сообщает Deutsche Welle, мужчина был задержан утром 28 декабря после обысков у него дома в районе Темпельхоф. Его имя не сообщается.

В прокуратуре заявили, что номер телефона задержанного был сохранен в телефоне террориста Аниса Амри. Следствие предполагает, что мужчина может быть замешан в преступлении.

Вопрос об аресте подозреваемого будет решен в течение дня.