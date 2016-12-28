У махачкалинского «Анжи» сменился владелец

Владельцем махачкалинского футбольного клуба «Анжи», с 2011 года принадлежавшего Сулейману Керимову, стал бизнесмен Осман Кадиев. Об этом сообщается на сайте клуба.

Согласно пресс-релизу, структуры Керимова «гарантировали урегулирование всех долгов» клуба и всех его существующих обязательств.