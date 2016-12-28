У махачкалинского «Анжи» сменился владелец
Владельцем махачкалинского футбольного клуба «Анжи», с 2011 года принадлежавшего Сулейману Керимову, стал бизнесмен Осман Кадиев. Об этом сообщается на сайте клуба.
Согласно пресс-релизу, структуры Керимова «гарантировали урегулирование всех долгов» клуба и всех его существующих обязательств.
Новый владелец Осман Кадиев принял под свой контроль клуб и выразил готовность развивать его и потенциал футболистов из Дагестана, который не мог быть полностью раскрыт в предыдущих форматах работы «Анжи». Задача, которую видит Осман Кадиев, приобретая клуб, — поднять уровень дагестанского футбола.
Осман Кадиев — бывший президент футбольного клуба «Динамо» (Махачкала). В 2005 году его упоминали в связи с избиением в подтрибунном помещении махачкалинского стадиона нескольких игроков «Кубани» в перерыве матча — сообщалось, что футболистов били «ребята крепкого телосложения», которых туда привел Кадиев.
Османа Кадиева также называли человеком, приближенным к «вору в законе» Вячеславу Иванькову (Япончику), умершему в 2009 году. Сообщалось, что в 2000 году он объявлен в розыск ФБР.
27 декабря «Анжи» объявил о планах продать ведущих футболистов в связи с «рядом объективных причин, в том числе финансового характера».
После покупки «Анжи» Сулейманом Керимовым в 2011 году в клуб перешли ряд известных российских футболистов, а также несколько звезд мирового футбола, в том числе Роберто Карлос и Самуэль Этоʼо. Летом 2013 года Керимов объявил о сокращении финансирования клуба, после чего ведущие игроки покинули команду.