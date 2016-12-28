СК завел дело в связи с гибелью медведя, которого задавили грузовиками

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с гибелью медведя, которого намеренно задавили двумя грузовиками в Якутии.

Дело заведено по статье «жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, сопряженное с применением садистских методов, совершенное группой лиц». Эта статья предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

По данным СК, медведя убили рабочие-вахтовики. РИА Новости сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что подозреваемые по делу установлены. В сообщении министерства охраны природы Якутии говорится, что установлен один из подозреваемых, его имя не названо.

По информации министерства, грузовики, которыми задавили медведя, принадлежат компании «Якутгеофизика».