Обама решил переписать указ об ответе на кибератаки после вмешательства в выборы

Администрация президента США Барака Обамы работает над новой версией указа об ответе на кибератаки, чтобы применить против России санкции за вмешательство в выборы. Об этом со ссылкой на неназванных представителей Белого дома сообщает The Washington Post.

Действующая версия указа, который был подписан в апреле 2015 года, дает право вводить санкции за компьютерные взломы против критических объектов инфраструктуры или для промышленного шпионажа. В Совете по национальной безопасности пришли к выводу, что взлом с попыткой повлиять на выборы, в котором подозревают Россию, не подходит под эти критерии.

Ожидается, что до конца декабря Белый дом объявит о том, как он планирует ответить на взломы, связанные с президентскими выборами. Ответные меры будут пытаться спланировать таким образом, чтобы избранный президент Дональд Трамп, который займет пост в январе, не смог от них отказаться, добавили собеседники издания.