«Новая газета» сообщила об отставке замглавы МВД Чечни, которого житель села Кенхи обвинил в угрозах

Замглавы МВД Чечни, начальник полиции Апти Алаудинов уйдет в отставку, сообщает «Новая газета» со ссылкой на два источника.

Как пишет издания, в отставку также могут уйти «целый ряд высокопоставленных сотрудников» чеченской полиции, а также начальники районных отделов МВД.

Официального подтверждения этой информации нет.

По данным «Новой газеты», причиной отставки стало недавное нападение сторонников террористической организации «Исламское государство» на полицейских в Грозном. Один из источников также рассказал изданию об «остром личном конфликте» Алаудинова с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.