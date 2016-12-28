«Новая газета» сообщила об отставке замглавы МВД Чечни, которого житель села Кенхи обвинил в угрозах

Новая газета
15:49, 28 декабря 2016
Требует подтверждения

Замглавы МВД Чечни, начальник полиции Апти Алаудинов уйдет в отставку, сообщает «Новая газета» со ссылкой на два источника.

Как пишет издания, в отставку также могут уйти «целый ряд высокопоставленных сотрудников» чеченской полиции, а также начальники районных отделов МВД.

Официального подтверждения этой информации нет.

По данным «Новой газеты», причиной отставки стало недавное нападение сторонников террористической организации «Исламское государство» на полицейских в Грозном. Один из источников также рассказал изданию об «остром личном конфликте» Алаудинова с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

На должность первого заместителя министра МВД по ЧР рассматривается кандидатура руководителя ОМВД РФ по Гудермесскому району Юсупа Байсултанова (ранее занимал должность командира специального батальона патрульно-постовой службы полиции (ППСП) «Грозный» МВД по ЧР).

Новая газета
Замглавы МВД Чечни Апти Алаудинов неоднократно упоминался в СМИ в связи с обвинениями чеченских силовиков в злоупотреблениях. В конце 2016 года об угрозах со стороны Алаудинова сообщил житель села Кенхи Рамазан Джаладинов, который весной разместил в интернете видео с жалобами на коррупцию в республике. Полицейский якобы пригрозил мужчине судьбой убитых братьев Ямадаевых и Бориса Немцова, если он «не перестанет поднимать проблемы своего села».
Апти Алаудинов также был включен в американский «список Магнитского», в который предполагают люди, предположительно причастные к нарушениям прав человека. Это произошло в связи с делом чеченского активиста Руслана Кутаева, осужденного за хранение наркотиков и обвинявшего полицию в фабрикации дела и пытках.
Вечером 17 декабря в Грозном группа вооруженных людей совершила несколько нападений на полицейских, по крайней мере трое сотрудников ДПС были убиты. За 17–18 декабря силовикам удалось нейтрализовать всех участников нападения, некоторые из них были задержаны. Боевики были сторонниками террористов из «Исламского государства».
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