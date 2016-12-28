«Новая газета» сообщила об отставке замглавы МВД Чечни, которого житель села Кенхи обвинил в угрозах
Замглавы МВД Чечни, начальник полиции Апти Алаудинов уйдет в отставку, сообщает «Новая газета» со ссылкой на два источника.
Как пишет издания, в отставку также могут уйти «целый ряд высокопоставленных сотрудников» чеченской полиции, а также начальники районных отделов МВД.
Официального подтверждения этой информации нет.
По данным «Новой газеты», причиной отставки стало недавное нападение сторонников террористической организации «Исламское государство» на полицейских в Грозном. Один из источников также рассказал изданию об «остром личном конфликте» Алаудинова с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
На должность первого заместителя министра МВД по ЧР рассматривается кандидатура руководителя ОМВД РФ по Гудермесскому району Юсупа Байсултанова (ранее занимал должность командира специального батальона патрульно-постовой службы полиции (ППСП) «Грозный» МВД по ЧР).