В ходе торгов на Московской бирже курс евро снизился до 63 рублей — минимального уровня с июля 2015 года. Американская валюта торгуется около отметки 60,5 рубля за доллар.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что рубль находит «рыночное равновесие между интересами экспортеров и импортеров и ведет себя пока более или менее достойно».