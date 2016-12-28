Курс евро снизился до 63 рублей
В ходе торгов на Московской бирже курс евро снизился до 63 рублей — минимального уровня с июля 2015 года. Американская валюта торгуется около отметки 60,5 рубля за доллар.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что рубль находит «рыночное равновесие между интересами экспортеров и импортеров и ведет себя пока более или менее достойно».
Курс рубля повышается на фоне растущих мировых цен на нефть. На торгах в Лондоне 28 декабря нефть марки Brent стоит около 56,3 доллара за баррель.