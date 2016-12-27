В Стамбуле начался суд по делу о военном мятеже

В Стамбуле начался суд над 29 полицейскими, которые проходят по делу о попытке государственного переворота. Их обвиняют в невыполнении приказа взять под охрану президентский дворец, а также в том, что они призывали других полицейских и гражданских не выступать против участников переворота.

Прокуратура требует дать по три пожизненных срока 21 фигуранту дела. Еще восьми обвиняемым грозит тюремное заключение на срок от 7,5 до 15 лет.

26 декабря предполагаемых участников попытки переворота начали судить в городе Денизли на юго-западе Турции. В числе обвиняемых — бывший командующий бригады спецназа. Военнослужащие этой бригады собирались вылететь из Денизли в Анкару, чтобы поддержать участников переворота, но толпа сторонников правительства помешала им сесть на самолеты в аэропорту.