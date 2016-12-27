Россия проиграла Канаде на старте молодежного чемпионата мира по хоккею

Сборная России уступила команде Канады в своем первом матче на молодежном чемпионате мира по хоккею.

Матч завершился со счетом 5:3. Канадцы имели преимущество по ходу всей встречи. Они только однажды, после первой заброшенной шайбы, позволили россиянам сравнять счет.