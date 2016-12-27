Россия проиграла Канаде на старте молодежного чемпионата мира по хоккею

Meduza
06:36, 27 декабря 2016
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Сборная России уступила команде Канады в своем первом матче на молодежном чемпионате мира по хоккею.

Матч завершился со счетом 5:3. Канадцы имели преимущество по ходу всей встречи. Они только однажды, после первой заброшенной шайбы, позволили россиянам сравнять счет.

CANADA — RUSSIA 5-3 WJC 2017 (27.12.2016)
HockeyVideos
Свой следующий матч на чемпионате мира сборная России сыграет против команды Латвии вечером 27 декабря. На групповом этапе турнира россияне также встретятся с американцами и словаками.
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