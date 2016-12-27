Россия проиграла Канаде на старте молодежного чемпионата мира по хоккею
Сборная России уступила команде Канады в своем первом матче на молодежном чемпионате мира по хоккею.
Матч завершился со счетом 5:3. Канадцы имели преимущество по ходу всей встречи. Они только однажды, после первой заброшенной шайбы, позволили россиянам сравнять счет.
Свой следующий матч на чемпионате мира сборная России сыграет против команды Латвии вечером 27 декабря. На групповом этапе турнира россияне также встретятся с американцами и словаками.