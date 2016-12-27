Президентские гранты выдали на «мотоциклетные паломничества» и «продвижение идеологии евразийской интеграции»

Российские некоммерческие организации получили миллионы рублей на патриотические акции и пропаганду традиционных ценностей.

По итогам четвертого конкурса, последнего в 2016 году, байкерскому клубу «Ночные волки» выделили 3,1 миллиона рублей на «мотоциклетные и автомобильные паломничества и пробеги, направленные на единение братских славянских народов путем общественной дипломатии». Проект называется «Славянский мир».

Организация «Боевое братство», которой руководит бывший губернатор Московской области Борис Громов, получила три миллиона на автопробег по городам России с показом спектакля «Молодая гвардия».

Фонду «Память побед» достались 6,5 миллиона рублей на «комбинацию научного исследования и полевого экспертного опроса с целью выявления особенностей аксиологического ряда населения стран Евразийского экономического союза с последующим формированием инструментария продвижения идеологии евразийской интеграции на основе традиционных ценностей, эстафеты поколений и сохранения памяти Победы».