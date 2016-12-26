Власти Колумбии назвали человеческий фактор причиной крушения самолета с бразильскими футболистами

Власти Колумбии назвали причиной крушения 29 ноября самолета с футболистами бразильского клуба «Шапекоэнсе» ряд ошибок, совершенных на разных этапах подготовки полета. Об этом сообщает Reuters.
Как заявили в национальной службе безопасности гражданской авиации, самолет упал из-за того, что у него закончилось топливо, передает Associated Press.
При этом пилот самолета и по совместительству совладелец компании-перевозчика Мигель Кирога не совершил дозаправку во время перелета. Кроме того, он сообщил диспетчерам об отказе двигателей из-за нехватки топлива лишь в последний момент.
Кроме того, полет проходил на высоте, превышающей максимально разрешенную для самолета, а перегруз составил почти 400 килограммов.
«В случившемся не было технического фактора. На все повлияли ошибки людей, а также менеджмент авиакомпании и организация плана полета властями Боливии», — заявил глава службы Фредди Бонилья. Он добавил, что в плане полета были указаны «неприемлемые» условия.
Самолет авиакомпании LaMia с бразильским футбольным клубом «Шапекоэнсе», летевший из Боливии, разбился недалеко от колумбийского Медельина в ночь на 29 ноября. Из 77 находившихся на борту человек выжили шестеро.
Самолет разбился неподалеку от аэропорта. Перед падением пилот требовал
срочной посадки по причине израсходования толпива и отказа электроники. При этом ранее диспетчер отдала приоритет посадки другому самолету, у которого предположительно произошла утечка топлива.
Перелет из Санта-Крус-де-ла-Сьерра в Медельин составляет около 2,96 тысячи километров, что практически совпадает с максимальным расстоянием полета самолета BAe 146. В ходе рейса была предусмотрена остановка для дозаправки, но она была отменена в результате задержки вылета.
В декабре власти Боливии назвали
виновниками катастрофы пилота Мигеля Кирогу и авиакомпанию LaMia. Комиссия заявила, что пилот проигнорировал недостаточный запас топлива перед вылетом и не имел достаточно опыта для управления этим типом самолета.
В рамках уголовного дела о катастрофе был задержан глава LaMia Густаво Варгас и его сын. Также были предъявлены скрывающемуся совладельцу LaMia Марко Роче и боливийскому диспетчеру Селии Кастедо, которая попросила убежища в Бразилии.