Власти Колумбии назвали человеческий фактор причиной крушения самолета с бразильскими футболистами

Власти Колумбии назвали причиной крушения 29 ноября самолета с футболистами бразильского клуба «Шапекоэнсе» ряд ошибок, совершенных на разных этапах подготовки полета. Об этом сообщает Reuters.

Как заявили в национальной службе безопасности гражданской авиации, самолет упал из-за того, что у него закончилось топливо, передает Associated Press.

При этом пилот самолета и по совместительству совладелец компании-перевозчика Мигель Кирога не совершил дозаправку во время перелета. Кроме того, он сообщил диспетчерам об отказе двигателей из-за нехватки топлива лишь в последний момент.

Кроме того, полет проходил на высоте, превышающей максимально разрешенную для самолета, а перегруз составил почти 400 килограммов.

«В случившемся не было технического фактора. На все повлияли ошибки людей, а также менеджмент авиакомпании и организация плана полета властями Боливии», — заявил глава службы Фредди Бонилья. Он добавил, что в плане полета были указаны «неприемлемые» условия.