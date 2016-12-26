Верховный суд отменил оправдательный приговор «приморским партизанам». Ранее он отменил обвинительный

Верховный суд отменил оправдательный приговор пяти фигурантам дела о группировке «приморских партизан» по одному из эпизодов — об убийстве четырех человек в Кировском районе Приморского края 2009 году.

На заседании суда представитель Генпрокуратуры Виктор Митюшов заявил, что при рассмотрении дела судья не позволил показать присяжным фотографии трупов. В жалобе прокуратуры также было указано, что несколько присяжных скрыли сведения о судимостях своих родственников и участии в качестве потерпевших в других уголовных делах.

Адвокаты оправданных назвали расследование прошлого присяжных незаконным, так как защите не сообщили о выявленных нарушениях в ходе процесса. Защитники также заметили, что при первом разбирательстве, когда был вынесен обвинительный приговор, прокуратура не возражала из-за отказа судьи показать присяжным снимки трупов.