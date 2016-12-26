Первый самолет с телами погибших в катастрофе Ту-154 отправлен в Москву

Из Сочи в Москву вылетел первый самолет с телами погибших, которые удалось обнаружить на месте крушения Ту-154 Минобороны России в Черном море.

На борту Ил-86 в Москву отправлены 10 тел и 86 фрагментов, они будут доставлены в специализированные медучреждения Минобороны для проведения генетической экспертизы и опознания.

Для сравнения результатов у родственников погибших начали брать пробы ДНК.

Утром 26 декабря в прибрежной зоне Сочи возобновилась поисковая операция. В ней принимают участие 39 кораблей и катеров, а также 135 водолазов и семь глубоководных аппаратов. Всего в операции задействованы около 3,5 тысячи человек.