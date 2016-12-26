Первый самолет с телами погибших в катастрофе Ту-154 отправлен в Москву
Из Сочи в Москву вылетел первый самолет с телами погибших, которые удалось обнаружить на месте крушения Ту-154 Минобороны России в Черном море.
На борту Ил-86 в Москву отправлены 10 тел и 86 фрагментов, они будут доставлены в специализированные медучреждения Минобороны для проведения генетической экспертизы и опознания.
Для сравнения результатов у родственников погибших начали брать пробы ДНК.
Утром 26 декабря в прибрежной зоне Сочи возобновилась поисковая операция. В ней принимают участие 39 кораблей и катеров, а также 135 водолазов и семь глубоководных аппаратов. Всего в операции задействованы около 3,5 тысячи человек.
В ночь на 25 декабря около Сочи разбился Ту-154 Минобороны, который направлялся в Сирию. Самолет пропал с радаров сразу после взлета, пилоты не докладывали диспетчерам о неполадках.
На борту самолета находилась труппа ансамбля песни и пляски имени Александрова, девять журналистов, а также директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза). Вместе с экипажем на борту было 92 человека.
За первые сутки поисковой операции в Черном море обнаружены 11 тел погибших и 154 фрагмента.