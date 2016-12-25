Жителей немецкого города выгнали из домов на Рождество из-за бомбы времен Второй мировой

Более 54 тысяч жителей города Аугсбург на юге Германии были вынуждены покинуть свои дома 25 декабря из-за старой бомбы, обнаруженной в историческом центре города.

Снаряд — бомба времен Второй мировой войны — был обнаружен в декабре в ходе строительных работ. Полиция Аугсбурга решила, что лучше всего будет обезвредить ее в Рождество, когда на улице меньше машин, а часть жителей уезжает к родственникам.

В результате десяткам тысяч жителей города пришлось покинуть свои дома до 10 утра 25 декабря. На время проведения работ по обезвреживанию бомбы их разместят в школах и спортивных залах. Полиция Аугсбурга не сообщила, сколько могут продлиться работы.