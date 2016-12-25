Водолазы приступили к поискам фюзеляжа разбившегося Ту-154

Интерфакс
17:53, 25 декабря 2016
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Водолазы, участвующие в поисковой операции под Сочи, где утром 25 декабря разбился самолет Ту-154, приступили к спускам в воду, сообщили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что в районе крушения воздушного судна работают 109 водолазов. Они ищут фюзеляж и крупные обломки самолета. Предположительное место падения самолета уже определено.

В Минобороны подчеркнули, что поисковая операция будет идти круглосуточно. Для этого на кораблях и в береговой зоне будут работать прожекторы большой мощности.

«С наступлением темного времени суток операция в районе авиакатастрофы проводится безостановочно и будет продолжаться в круглосуточном режиме», — сообщили в Минобороны.

К 20.30 по московскому времени из воды подняты тела одиннадцати погибших.

«Водолазная группировка увеличена до 109 водолазов. Прибывшие ранее 80 водолазных специалистов Военно-Морского Флота и МЧС распределены по кораблям и приступили к спускам под воду с целью обнаружения фюзеляжа и крупных обломков корпуса самолета в предполагаемом районе крушения», — сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Интерфакс
Самолет Ту-154 разбился утром 25 декабря в районе Сочи. На борту воздушного судна находились 92 человека: артисты ансамбля Александрова, журналисты и директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (доктор Лиза). Выживших в авиакатастрофе нет.
Причины произошедшего пока неизвестны. В Минобороны заявили о технической исправности воздушного судна и высокой квалификации экипажа. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия» (ст. 351 УК РФ).
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Крушение Ту-154