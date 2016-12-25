Водолазы приступили к поискам фюзеляжа разбившегося Ту-154

Водолазы, участвующие в поисковой операции под Сочи, где утром 25 декабря разбился самолет Ту-154, приступили к спускам в воду, сообщили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что в районе крушения воздушного судна работают 109 водолазов. Они ищут фюзеляж и крупные обломки самолета. Предположительное место падения самолета уже определено.

В Минобороны подчеркнули, что поисковая операция будет идти круглосуточно. Для этого на кораблях и в береговой зоне будут работать прожекторы большой мощности.

«С наступлением темного времени суток операция в районе авиакатастрофы проводится безостановочно и будет продолжаться в круглосуточном режиме», — сообщили в Минобороны.

К 20.30 по московскому времени из воды подняты тела одиннадцати погибших.