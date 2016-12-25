Водолазы приступили к поискам фюзеляжа разбившегося Ту-154
Водолазы, участвующие в поисковой операции под Сочи, где утром 25 декабря разбился самолет Ту-154, приступили к спускам в воду, сообщили в Минобороны.
В ведомстве добавили, что в районе крушения воздушного судна работают 109 водолазов. Они ищут фюзеляж и крупные обломки самолета. Предположительное место падения самолета уже определено.
В Минобороны подчеркнули, что поисковая операция будет идти круглосуточно. Для этого на кораблях и в береговой зоне будут работать прожекторы большой мощности.
«С наступлением темного времени суток операция в районе авиакатастрофы проводится безостановочно и будет продолжаться в круглосуточном режиме», — сообщили в Минобороны.
К 20.30 по московскому времени из воды подняты тела одиннадцати погибших.
«Водолазная группировка увеличена до 109 водолазов. Прибывшие ранее 80 водолазных специалистов Военно-Морского Флота и МЧС распределены по кораблям и приступили к спускам под воду с целью обнаружения фюзеляжа и крупных обломков корпуса самолета в предполагаемом районе крушения», — сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.