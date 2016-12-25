«ВКонтакте» закрыла комментарии на страницах погибших при крушении Ту-154
12:58, 25 декабря 2016
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Социальная сеть «ВКонтакте» ограничила пользователям возможность оставлять комментарии на страницах, предположительно принадлежавших погибшим при крушении Ту-154 в Черном море. Об этом представитель сайта Евгений Красников сообщил РБК.
«Это наша обычная практика, которая позволяет защитить профили пользователей от аномальной активности в комментариях и на стене», — заявил он.
Комментарии были закрыты к страницам, которые «по внешним признакам были похожи на страницы пассажиров потерпевшего крушения самолета».
Самолет Ту-154 Минобороны РФ разбился в Черном море утром 25 декабря. Связь с самолетом была потеряна через две минуты после вылета. На борту находились 92 человека; по предварительным данным, никто из них не выжил. Официальных сообщений о возможных причинах случившегося не высказывалось.
Ту-154 выполнял рейс в Сирию. Большинство пассажиров были артистами ансамбля имени Александрова, которые должны были дать концерт в честь Нового года для российских военных. На борту также находилась глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза.
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