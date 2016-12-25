«ВКонтакте» закрыла комментарии на страницах погибших при крушении Ту-154

Социальная сеть «ВКонтакте» ограничила пользователям возможность оставлять комментарии на страницах, предположительно принадлежавших погибшим при крушении Ту-154 в Черном море. Об этом представитель сайта Евгений Красников сообщил РБК.

«Это наша обычная практика, которая позволяет защитить профили пользователей от аномальной активности в комментариях и на стене», — заявил он.

Комментарии были закрыты к страницам, которые «по внешним признакам были похожи на страницы пассажиров потерпевшего крушения самолета».