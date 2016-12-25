Трамп объявил о закрытии своего благотворительного фонда во избежание конфликта интересов. Деятельность фонда расследует прокуратура
Избранный президент США Дональд Трамп 24 декабря объявил о планах закрыть свой благотворительный фонд, деятельность которого расследует прокуратура, во избежание возможного конфликта интересов.
Трамп не назвал предполагаемой даты прекращения работы фонда, заявив, что дал указание «принять все необходимые шаги» для его закрытия. Он подчеркнул, что фонд тратил все деньги на благотворительность, передает Associated Press.
В прокуратуре Нью-Йорка заявили, что фонд не может быть формально закрыт до окончания расследования.
Трамп сделал заявление через несколько часов после того, как The New York Times сообщила, что избранный президент и члены его семьи торопятся разрешить возможные конфликты интересов в преддверии инаугурации. Сын Эрик Трамп на этой неделе объявил, что прекратит сам собирать деньги для своей благотворительной организации, чтобы дарители не использовали его для доступа к отцу (англ. яз.).