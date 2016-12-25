Трамп объявил о закрытии своего благотворительного фонда во избежание конфликта интересов. Деятельность фонда расследует прокуратура

Избранный президент США Дональд Трамп 24 декабря объявил о планах закрыть свой благотворительный фонд, деятельность которого расследует прокуратура, во избежание возможного конфликта интересов.

Трамп не назвал предполагаемой даты прекращения работы фонда, заявив, что дал указание «принять все необходимые шаги» для его закрытия. Он подчеркнул, что фонд тратил все деньги на благотворительность, передает Associated Press.

В прокуратуре Нью-Йорка заявили, что фонд не может быть формально закрыт до окончания расследования.