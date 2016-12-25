Путин выразил соболезнования в связи с катастрофой Ту-154

Глава государства поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву сформировать госкомиссию по расследованию причин катастрофы в Сочи. Комиссию возглавит министр транспорта Максим Соколов.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе Ту-154 Минобороны, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства выразил самые глубокие соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе.

Ту-154 российского Минобороны разбился недалеко от побережья Сочи утром 25 декабря. Борт перевозил в Сирию ансамбль песни и пляски имени Александрова, а также журналистов для новогоднего концерта.

На борту находились 84 пассажира и восемь членов экипажа. Среди них, согласно списку пассажиров, была врач и филантроп Елизавета Глинка (Доктор Лиза).