Найдены тела десяти погибших при крушении Ту-154

В поисковой операции принимают участие более трех тысяч человек, работы будут вестись круглосуточно, заявили в Минобороны. Поиски ведутся на площади около 10,5 квадратных километра.

По данным источника «Интерфакса» в экстренных службах, найдены тела 12 человек.

«В настоящее время на борт спасательного судна подняты десять тел погибших», — заявили в ведомстве.

Минобороны РФ сообщило об обнаружении останков десяти человек, погибших при крушении самолета Ту-154 в Черном море.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ разбился в Черном море утром 25 декабря. Связь с самолетом была потеряна через две минуты после вылета. На борту находились 92 человека; по предварительным данным, никто из них не выжил.

Ту-154 выполнял рейс в Сирию. Большинство пассажиров были артистами ансамбля имени Александрова, которые должны были дать концерт в честь Нового года для российских военных. На борту также находилась глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза.