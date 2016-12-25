Минобороны: разбившийся Ту-154 был технически исправен
Разбившийся самолет Ту-154 был технически исправен, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил России Сергея Байнетова.
Он также добавил, что командир экипажа военный летчик Роман Волков неоднократно выполнял полеты по маршруту, которым летел Ту-154.
«Командир экипажа самолета Ту-154 — военный летчик первого класса майор Волков Роман Александрович. Экипаж штатный», — сказал он.
«Самолет был технически исправен. Крайние регламентные работы проводились в сентябре 2016 года», — сказал глава службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил России Сергей Байнетов.
Самолет Ту-154 Минобороны РФ разбился утром 25 декабря над Черным морем. На борту находились 92 человека: журналисты, артисты ансамбля имени Александрова, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (доктор Лиза). Никаких данных о том, что кто-то мог выжить в авиакатастрофе, нет.
Министр транспорта Максим Соколов заявил, что говорить о причинах катастрофы пока рано. По его словам, «отрабатывается весь спектр и любые возможные причины, которые могли привести к катастрофе». Соколов также добавил, что техническая комиссия Минобороны расследует вопрос подготовленности экипажа Ту-154.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия» (ст. 351 УК РФ).
Ту-154 направлялся в Сирию. Предполагалось, что артисты ансамбля Александрова дадут концерт для российских военных. По разным данным, концерт должен был проходить на авиабазе Хмеймим или в Алеппо.