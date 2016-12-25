Минобороны: разбившийся Ту-154 был технически исправен

Он также добавил, что командир экипажа военный летчик Роман Волков неоднократно выполнял полеты по маршруту, которым летел Ту-154.

Разбившийся самолет Ту-154 был технически исправен, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил России Сергея Байнетова.

«Самолет был технически исправен. Крайние регламентные работы проводились в сентябре 2016 года», — сказал глава службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил России Сергей Байнетов.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ разбился утром 25 декабря над Черным морем. На борту находились 92 человека: журналисты, артисты ансамбля имени Александрова, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (доктор Лиза). Никаких данных о том, что кто-то мог выжить в авиакатастрофе, нет.

Министр транспорта Максим Соколов заявил, что говорить о причинах катастрофы пока рано. По его словам, «отрабатывается весь спектр и любые возможные причины, которые могли привести к катастрофе». Соколов также добавил, что техническая комиссия Минобороны расследует вопрос подготовленности экипажа Ту-154.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия» (ст. 351 УК РФ).

Ту-154 направлялся в Сирию. Предполагалось, что артисты ансамбля Александрова дадут концерт для российских военных. По разным данным, концерт должен был проходить на авиабазе Хмеймим или в Алеппо.