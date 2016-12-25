Глава Минпромторга назвал преждевременным снятие с эксплуатации самолетов Ту-154

Интерфакс
11:04, 25 декабря 2016
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Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что решение о снятии самолетов Ту-154 с эксплуатации после авиакатастрофы в Черном море было бы преждевременным.

«Сначала нужно расследование закончить и понять причины, а потом уже принимать те или иные решения», — цитирует его «Интерфакс».

«Много самолетов в мире, которые уже не производятся, но эксплуатируются. Назначенный ресурс у этого самолета сегодня 40 лет, а если брать иностранные аналоги, то у некоторых самолётов доходит ресурс до 60 лет, поэтому в авиации совершенно другие принципы назначения ресурса, вопрос наработки до цикла. Поэтому такое решение на сегодняшний день было бы преждевременным», — сказал журналистам Д. Мантуров.

Интерфакс
Самолет Ту-154 Минобороны РФ, на борту которого находились 92 человека, разбился утром 25 декабря в Черном море через две минуты после вылета из Сочи. Большинство пассажиров — участники ансамбля песни и пляски имени Александрова. На борту также находились девять сотрудников федеральных телеканалов и исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза. По предварительным данным, никто из них не выжил.
Ту-154 был разработан в КБ Туполева в конце 1960-х годов. Было произведено более тысячи самолетов. По данным специализированного сайта russianplanes.net, сейчас в эксплуатации находится менее 50 Ту-154. 

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Крушение Ту-154