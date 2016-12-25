Глава Минпромторга назвал преждевременным снятие с эксплуатации самолетов Ту-154

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что решение о снятии самолетов Ту-154 с эксплуатации после авиакатастрофы в Черном море было бы преждевременным.

«Сначала нужно расследование закончить и понять причины, а потом уже принимать те или иные решения», — цитирует его «Интерфакс».