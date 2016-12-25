Глава Минпромторга назвал преждевременным снятие с эксплуатации самолетов Ту-154
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что решение о снятии самолетов Ту-154 с эксплуатации после авиакатастрофы в Черном море было бы преждевременным.
«Сначала нужно расследование закончить и понять причины, а потом уже принимать те или иные решения», — цитирует его «Интерфакс».
«Много самолетов в мире, которые уже не производятся, но эксплуатируются. Назначенный ресурс у этого самолета сегодня 40 лет, а если брать иностранные аналоги, то у некоторых самолётов доходит ресурс до 60 лет, поэтому в авиации совершенно другие принципы назначения ресурса, вопрос наработки до цикла. Поэтому такое решение на сегодняшний день было бы преждевременным», — сказал журналистам Д. Мантуров.